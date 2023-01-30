Верховный суд Якутии признал законным продление домашнего ареста Ирине Алексеевой

Фото: Валерий НИКОЛАЕВ / 2ГИС

Рассмотрена апелляционная жалоба представителей главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой, сообщается на сайте Верхового суда республики.

Сторона защиты попыталась оспорить решение Якутского городского суда о продлении домашнего ареста на 3 месяца, которое было вынесено 7 января 2023 года. Согласно этому постановлению, это ограничение свободы продлится по 11 апреля 2023 года включительно.

Ознакомившись с апелляцией Верховный суд Якутии оставил постановление без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Напомним, в середине декабря 2022 года было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). Подробнее о том, в чем обвиняется руководитель Управления архитектуры при главе республики Ирина Алексеева, читайте по ссылке.

Справка «КП»:

Ирина Алексеева была назначена руководителем Управления архитектуры и градостроительства при главе республики – главным архитектором Якутии в 2018 году. Она является почетным архитектором республики, кандидатом архитектурных наук.

С 2015 по 2018 года была главным архитектором в Якутске. В СМИ ее имя часто упоминается в связи с ненадлежащим качеством введенных объектов, в том числе нарекания были по скверу «Бульвар учителя» и набережной озера Талое в Якутске. Последний, к слову, стал победителем первой республиканской архитектурной премии Якутии «ЭЙГЭ-2022».

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