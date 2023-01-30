Прогноз погоды в Якутске на вторник, 31 января

Фото: KP.RU

Синоптики прогнозируют, что днем в Якутске температура воздуха будет выше 40 градусов, но туман никуда не денется.

– Преимущественно без осадков, туман, ветер ночью слабый, днем северо-западный 1-4 м/с. Ночью -45-47°, днем -37-39°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 30 января в столице Якутии было минус 44 градуса мороза.

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