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НовостиОбщество30 января 2023 7:28

Прогноз погоды в Якутске на вторник, 31 января

Во вторник в Якутске ожидается потепление до минус 37-39 градусов
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Синоптики прогнозируют, что днем в Якутске температура воздуха будет выше 40 градусов, но туман никуда не денется.

– Преимущественно без осадков, туман, ветер ночью слабый, днем северо-западный 1-4 м/с. Ночью -45-47°, днем -37-39°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 30 января в столице Якутии было минус 44 градуса мороза.

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