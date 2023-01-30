В Якутске 31 января объявлено актированным днем для учеников 1-5 классов

Фото: Иван БАРКОВ

31 января для учеников 1-5 классов школ Якутска объявляется актированным днем, сообщает управление образования города.

При этом для учащихся 6-11 классов информация об актированном или неактированном дне будет объявлена утром по актуальным метеоданным.

Родителям напоминают, что в дни сильных морозов они сами вправе принять решение о посещении их ребенком школы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.