В Якутске бармен похитил из кассы заведения более 30 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Якутска обратился представитель одного из баров города с заявлением, что время ревизии выявлена недостача, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В общей сложности из кассы было похищено 33 300 рублей.

Выяснилось, что к краже причастен 26-летний мужчина, который несколько месяцев назад был принят на должность бармена в этом заведении.

«Рассчитывая покупателей, подозреваемый имел свободный доступ к деньгам. Пользуясь этим обстоятельством, он несколько раз похищал из кассы различные суммы», — говорится в сообщении.

Похитив более 30 тысяч рублей, мужчина больше не вышел на работу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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