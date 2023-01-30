В Якутии вручили первую премию для педагогов в области краеведения

Фото: Андрей СОРОКИН

В Якутии подвели итоги конкурса на соискание премии имени народного учителя республики Николая Афанасьева в области краеведения, изучения и сохранения родного края, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Премия направлена на то, чтобы поддержать инициативу педагогов, которые занимаются продвижением изучения родного края.

Лауреатом стала учитель географии из города Нерюнгри Марианна Кушнир. Учитель получила диплом победителя и единовременную денежную выплату.

Марианна Товиевна Кушнир работает в гимназии №1 им. С.С. Каримовой, также руководит методическим объединением учителей географии Нерюнгринского района, в целом в сфере образования — уже 30 лет.

«Мы проводим активную работу по просвещению детей, организуем мероприятия среди школьников и педагогов нашего района. Особенно меня радуют достижения учеников, которые неоднократно участвовали во всероссийских олимпиадах и конкурсах, например, в турнире имени М.В. Ломоносова и Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского», – поделилась Марианна Кушнир.

Всего в конкурсе приняли участие учителя и педагоги дополнительного образования из 11 районов и городских округов республики.

Все участники за особые заслуги в области краеведения, воспитания экологической культуры, изучения родной республики получили благодарственные письма от отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Якутии.

Премия была учреждена в ноябре 2022 года. Прием заявок проходил в декабре прошлого года.

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