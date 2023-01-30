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НовостиОбщество30 января 2023 4:50

В Мегино-Кангаласском районе Якутии ввели удостоверение члена семьи участника СВО

Это позволит сделать более удобным получение льгот муниципального характера
Мария МАКАРОВА
Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Членам семей участников СВО в Мегино-Кангаласском районе начали выдавать специальные удостоверения, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Соответствущее решение приняла администрация Мегино-Кангаласского района. По словам главы района Дмитрия Тихонова, документ позволит сделать более удобным получение льгот муниципального характера.

«Это — бесплатное посещение спорткомплекса „Парус“, бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры района, бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте в межпоселенческих и междугородних рейсах по маршруту Майя-Нижний Бестях-Якутск и обратно», — отметил он.

В число имеющих право на льготы включены родители, супруга, дети, также в случае отсутствия родственников первой очереди — родные братья и сестры.

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