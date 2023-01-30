Якутские работодатели задолжали почти 300 миллионов рублей в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедший год в Якутии выявлено более 2,3 тысяч нарушений трудового законодательства. Работодателям пришлось выплатить 295 миллионов рублей задолженности по заработной плате, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: KP.RU

Всего надзорный орган принял около 2 тысяч мер реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 400 лиц. По материалам проверок заведено 8 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Судом дисквалифицированы руководители 2 предприятий-должников.

При взаимодействии с органами власти и контроля выплачено 295 миллионов. рублей задолженности по заработной плате. Таким образом были восстановлены права свыше 9,5 тысяч жителей республики.

Благодаря вмешательству прокуратуры произведены компенсационные выплаты 5592 медицинским работникам на сумму свыше 164 миллионов рублей. Кроме того, 19 бюджетных учреждений погасили задолженность по оплате проезда к месту отдыха и обратно на сумму 5,6 миллионов рублей.

Проверки соблюдения трудовых прав якутян продолжаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.