Якутянам-военнослужащим в зону СВО доставили очередные партии помощи

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

За последние два выходных дня в пункты дислокации военнослужащих из Якутии на запорожском направлении доставлены новые партии помощи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на представителя Донецкого опорного пункта.

По его словам, военнослужащим передали электрогенераторы, теплые вещи, продуктовые наборы, дополнительную экипировку, средства индивидуальной защиты и многое другое. Груз собран с учетом пожеланий военнослужащих из Якутии.

«Бойцы благодарят якутян за неравнодушие, поддержку на линии боевого соприкосновения.Мы видим, как помощь из республики помогает военным успешно решать поставленные задачи. Особенно ребята радуются мощным дизельным электрогенераторам, очень ждут их», — отметил боец опорного пункта Якутии.

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