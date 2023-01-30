В Мегино-Кангаласском районе Якутии в ДТП погиб 20-летний водитель

Фото: УГИБДД по Якутии

29 января около 21 часов вечера на 97-м километре федеральной автодороги «Колыма» произошло смертельное ДТП.

По данным ГИБДД, 20-летний водитель на автомобиле «Тойота Премио» хотел обогнать большегруз «МАЗ» и выехал на встречную полосу. Но заметив, что по встречной едет автомашина «УАЗ», резко вернулся на правую полосу, где совершил столкновение с «МАЗ».

При этом водитель «УАЗ», чтобы не столкнуться с иномаркой, тоже свернул направо и врезался в опору уличного освещения.

Фото: УГИБДД по Якутии

Водитель «Тойота Премио» скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира легкового авто были госпитализированы. Водители автомобилей «УАЗ» и «МАЗ» не пострадали, были трезвые.

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