В Якутии росгвардейцы задержали мужчину, выхватившего сумку с продуктами из рук прохожего

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

К росгвардейцам в поселке Депутатский Усть-Янского района обратился мужчина и рассказал, что он стал жертвой грабежа, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

Неизвестный молодой человек возле продуктового магазина выхватил у него из рук сумку с продуктами и скрылся.

Потерпевший подробно описал внешность грабителя и указал, в какую сторону тот побежал. Росгвардейцы тут же начали отрабатывать район места совершения преступления. После непродолжительного поиска подозреваемого нашли в одном из подъездов дома на той же улице, где был совершен грабеж.

24-летний житель поселка задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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