Суд обязал администрацию Ленского района вернуть 52 миллиона рублей городу Ленску

Фото: Константин НИКОЛАЕВ

В 2018 году город Ленск направил администрации Ленского района 70 миллионов рублей на реконструкцию своих дорог. Как выяснилось, лишь малая часть этой суммы ушла на ремонт улиц, а остаток районные чиновники не вернули, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Проверка выявила, что фактически из целевого межбюджетного трансферта было потрачено только 17 миллионов рублей. При этом оставшиеся 52 миллиона не были возвращены в тот же финансовый год.

Это считается нарушением бюджетного законодательства. Контрольно-счетный орган потребовал у руководства района заняться возвращением долга, но эти акты были проигнорированы.

Суд по иску прокуратуры признал незаконным бездействие администрации Ленского района, а также обязал возвратить в бюджет города Ленск 52 миллиона рублей.

Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

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