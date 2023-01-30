В Якутии подросток угрозами заставил ребенка приготовить ему пищу

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Жиганском районе с законных представителей несовершеннолетнего взыскали 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного им другому ребенку, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что 2 сентября 2022 года обвиняемый вломился в дом потерпевшего и, высказывая угрозы убийством, заставил того приготовить ему пищу.

Было возбуждено уголовное дело.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

В органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесены соответствующие представления.

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