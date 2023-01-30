Отключения света в Якутске на 30 января

Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 30 января Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 30 января, в Якутске планово прервется подача электричества в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.30 – 12.00 – ул. Красноярова, 22, СОТ «Сырдах» 33, 35, СОТ «Почтовик» 2 д., 4 д., Покровский тр., 7 км, 19 д., 15, 2, Покровский тр., 8 км, ул. Степная, 100а, 104, 109.

09.30 – 13.30 – ул. Очиченко, 4 по 40, ул. Кржижановского, с 4 по 114, ул. Беринга, 42, 4 ул. Даркылахская, с 19 по 29, с. Маган (част).

14.00 – 17.00 – ул. Лермонтова, 36/1, 38, ул. Свердлова, 3/1, ул. П. Алексеева, 60/2.

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