Суд ждет чиновника, закрывшего глаза на недоделки при строительстве школы и детского сада в Вилюйском районе

Детский сада в селе Кюбяинде Вилюйского района. Фото: пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС(Я)

Директор инженерно-строительного управления администрации Вилюйского района обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве детского сада и школы.

В 2020 году администрация Вилюйского района заключила контракт на строительство 2 социальных объектов – школы на 150 учащихся в селе Усун и детского сада на 50 мест в селе Кюбяинде по республиканской госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».

Во второй половине 2021 года директор муниципального казенного учреждения «Инженерно-строительное управление» Вилюйского района подписал акты выполненных работ. В действительности же часть строительно-монтажных работ на этих объектах не была проведена. Как полагает следствие, обвиняемый достоверно знал об этом. В результате его действий на счет подрядчика было перечислено более 48 миллионов рублей, из которых свыше 30 миллионов рублей за фактически не выполненные работы, отмечает пресс-служба прокуратуры Якутии. .

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной Управлением ФСБ России по Якутии и прокуратурой региона. Уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по двум эпизодам вели сотрудники Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по республике.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд. Обвиняемый свою вину признал, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

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