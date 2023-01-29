Более 700 миллионов рублей получит Якутия на замену электрических сетей

Якутия начнет 5-летку замены ветхих и аварийных электросетей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Якутии начнет реализовываться 5-летний план, главной целью которого станет замена ветхих и аварийных сетей. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Виктор Романов.

Якутия оказалась одним из первых регионов, защитивших эту важную инфраструктурную программу в Минстрое России. На эти цели республике будет выделено 760 миллионов рублей в 2023-2024 годах из федерального бюджета.

По словам представителя МинЖКХ субъекта, на эту сумму планируют заменить 92 километра сетей.

– Эти мероприятия окажут влияние на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. Мы в прошлом году ввели 14 котельных, общей мощностью 78 мегаватт. Одним из таких образцовых примеров является котельная «Восток 1». Она находится в селе Борогонцы Усть-Алданского района и является примером котельной на твердом топливе на сельской территории», — добавил он.

В планах на этот году у Якутии ввод не менее 15 котельных, а также замена и создание 20 километров новых сетей и реализация 6 объектов по программе «Чистая вода, проинформировал Романов.

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