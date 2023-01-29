Житель Якутии оштрафован за продажу черной икры неизвестного происхождения

Житель Якутии оштрафован за незаконную продажу черной икры Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Якутии через мессенджер реализовывалась потенциально опасная осетровая икра, неизвестного происхождения. Ее продавец признан виновным в нарушении ветеринарно-санитарных правил, сообщает Россельхознадзор по Амурской области и Якутии.

Житель Якутии решил нажиться в период новогодних праздников и предлагал в мессенджере купить партию черной икры семейства осетровых. В конце декабря 2022 года им заинтересовались правоохранительные органы.

У продавца не оказалось ветеринарного сопроводительного документа, в котором указывается происхождение рыбы, места производства икры и ее отгрузки. Такой сертификат подтверждает благополучное ветеринарно-санитарное состояние и отсутствие заболеваний. Без него невозможно установить, к примеру, соблюдались ли температурный режим и условия ее хранения.

Кроме того, на упаковке отсутствовала маркировка с указанием даты выработки и наименование производителя. Продукция, происхождение которой неизвестно, автоматически относится к категории потенциально опасной для здоровья людей.

На этом основании Россельхознадзор завел дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ). В конце второй декады января продавец признан виновным и назначении ему наказания в виде штрафа.

– Приобретая рыбу или икру, а также любую другую продукцию животного происхождения на рынке или в магазине, не стоит стесняться внимательно читать этикетки, задавать вопросы продавцу, который должен рассказать исчерпывающую информацию о продукте. Помимо этого, нужно тщательно изучать ветеринарные сопроводительные документы, – предостерегают в Россельхознадзоре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.