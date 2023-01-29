На Кубке главы Якутии по шахматам определились победители открытого блиц-турнира

Фото: Анастасия ФИЛИППОВА

В рамках Кубка главы Якутии прошли соревнования по блиц-игре, принять участие в которой могли все желающие. Свои силы в этом состязании решили проверить 66 шахматистов, сообщает ЯСИА.

Каждому игроку отводилось по 3 минуты и плюс 2 секунды на ход. По итогам турнира победителем стал самый молодой гроссмейстер России Володар Мурзин. Второе место завоевал Борис Грачев из Москвы. Также в тройку лидеров вошел крымчанин Дмитрий Кряквин.

За бортом пьедестала оказались Дмитрий Егоров и Денис Назаров из Якутии, уступившие всего одно очко бронзовому призеру. По словам старшего тренера юношеской сборной республики по шахматам Роман Ганжуров, приглашенные гроссмейстеры с высокими рейтингами отметили положительные результаты якутян.

«Наши ребята стартовали неплохо. Правда, у некоторых наступил небольшой спад, но это, наверно, связано с волнением, поэтому пока не все получается. При этом есть ребята, которые идут в группе лидеров, в том числе шахматисты юношеской сборной», — отметил он.

Победители турнира награждены медалями и призами. Спецнаградами отмечены лучшие игроки среди ветеранов, женщин, юношей и девушек.

Справка «КП»:

Кубок главы Якутии по шахматам, который проводится в Якутске с 24 января по 1 февраля, – это первый этап Кубка России. Сильнейшие шахматисты страны разыграют общий призовой фонд в 1,1 миллион рублей. Для призеров изготовлены эксклюзивные медали из серебра с позолотой, чистого серебра и бронзы. Также три призера получат большие кубки в виде чорона.

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