На железнодорожном вокзале в Нижнем Бестяхе встретили якутян-участников СВО

Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ

Трое военнослужищих вернулись в Якутии из зоны специальной военной операции. Их торжественно встретили на перроне Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

О прибытии поезда с демобилизованными было объявлено по громкой связи. Бойцов встретили не только родные, но и официальные лица . После обряда очищения с кумысом и оладьями за мужество при выполнении боевых задач якутян поблагодарил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

– Вас здесь очень ждали. Пусть этот день запомнится вам и вашим детям на всю жизнь . Желаю вам дальше трудиться во благо развития любимой Якутии и России, – отметил он, вручив на память якутские ножи.

Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ

Также военнослужащих приветствовали народные депутаты республики, главы Мегино-Кангаласского и Усть–Алданского районов, руководитель Гагаринского округа Якутска, представители компании «Железные дороги Якутии, ветераны боевых действий, а также воспитанники Якутской кадетской школы.

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