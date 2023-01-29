Понедельник, 30 января, объявлен в Якутске актированным днем для 1-8 классов

Фото: KP.RU

Для школьников 30 января объявлен актированным днем, сообщает Управление образования Якутска.

Отмечается, что речь идет об обучающихся 1-8 классов. Согласно прогнозу Якутского гидрометцентра, в ночь на понедельник ожидаются похолодания до минус 49 градусов.

Информация для 9-11 классов будет объявлена утром по актуальным метеоданным. При каких условиях отменяются уроки для старшеклассников, можно узнать в этой памятке.

Фото: KP.RU

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