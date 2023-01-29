Прогноз погоды в Якутске на понедельник, 30 января

Фото: KP.RU

Синоптики прогнозируют, что крепкие морозы в столице Якутии ударят только ночью. В светлое время суток ожидается, что столбики термометров поднимутся выше минус 45 градусов.

– Без существенных осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с. Ночью -47-49°, днем -42-44°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 29 января в Якутске была зафиксирована температура воздуха минус 43 градуса.

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