В Якутии откроют Год педагога и наставника, объявленного президентом России

Якутия даст старт Году педагога и наставника в России на традиционном январском совещании педагогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым якутским событием Года педагога и наставника России станет традиционное январское совещание педагогов, которое состоится 30-31 января, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Основной темой совещания в 2023 году станет повышение качества образования. На семинарах будут рассмотрены вопросы оценки качества подготовки, воспитания и социализации школьников, а также работа с учреждениями с низкими результатами обучения.

Его ключевым событием станет вечер «Учителями, славится Россия» в Саха театре, на котором и будет дан старт Году педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

В программе мероприятия обсуждение мониторинга эффективности директоров образовательных организаций и качества дошкольного образования. Представители районов разработают проекты по совершенствованию механизмов управления качеством образования. Работники колледжей и техникумов поделятся лучшими практиками и обсудят виртуальный методический кабинет. Завершит программу Республиканский форум по наставничеству в сфере воспитания

В своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что наставничество и опыт старших поколений – это важнейший фактор воспитания духовно-нравственных качеств и патриотизма у молодежи. С его подачи в регионе внедряется система наставничества педагогических работников, а лучшим из них наставникам будет вручена премия главы.

Прямую трансляцию открытия Года педагога и наставника можно посмотреть в эфире телеканала НВК «Саха» или онлайн по ссылке в понедельник, 30 января, в 17.00.

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