Сыгравшие в 50-градусный мороз шахматисты стали лидерами Кубка главы Якутии

Фото Анастасии Рыжиковой

По итогам 5 тура Кубка главы Республики Саха (Якутия) — этапа Кубка России среди мужчин в лидеры турнира выбились 2 шахматиста, сообщает пресс-служба Федерации шахмат региона.

Самый молодой гроссмейстер России 16-летний Володар Мурзин догнал по очкам своего тренера, а по совместительству наставника юношеской сборной нашей страны Михаила Кобалию. Ранее они сыграли экстремальную партию на улице в 50-градусный мороз.

Фото Анастасии Рыжиковой

Михаил Кобалия (Москва) и Борис Грачев (Москва) сыграли вничью, а Володар Мурзин (Московская область) победил Антона Шомоева (Республика Бурятия). Теперь у обоих гроссмейстеров-лидеров турнирной таблицы по 4,5 очка, в следующем туре их ждёт очная встреча.

Напомним, что ранее в этот же день в сеансе одновременной игры Володар Мурзин одержал 42 победы. Пятый тур соревнований принес молодому гроссмейстеру 43-ю победу за день. Эксперты назвали игру Мурзина содержательной и стратегически выверенной.

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