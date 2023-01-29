Выборы-2023: В Якутии утвердили партии, которые выдвинут кандидатов без сбора подписей

Фото: Центризбирком Якутии

Центризберком Якутии утвердил список политических партий, имеющих право выдвигать на предстоящих 10 сентября выборах кандидатов без сбора подписей.

Речь идет о самых крупных и популярных партиях, кандидаты которых считаются поддержанным избирателями и не требует сбора подписей. Допущены к распределению мандатов по итогам последних выборов в Государственную Думу Российской Федерации: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду».

Списки кандидатов партий, допущенных к распределению мандатов по результатам выборов в Ил Тумэн шестого созыва: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду». Также в этот список включаются политпартии, допущенные к распределению мандатов на выборах районныъ советов депутатов республики: «Родина», «Партия роста», «Партия за справедливость!», «Гражданская платформа».

Также не собирать подписи могут партии, планирующие выдвигаться на выборах районных депутатов. Это 10 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду», «Родина», «Партия роста», «Партия за справедливость!», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

5 парламентских партий имеют право выдвигать кандидатов на выборах депутатов всех районах республики. Оостальные пять – на выборах представительных органов соответствующего городского округа или муниципального района, где они получили мандаты по результатам последних выборов.

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