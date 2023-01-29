Для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей в Якутии подготовят специальную программу

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

По поручению главы республики Айсена Николаева будет разработана программа по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документ утвердят весной на форуме общественности по вопросам культурного развития, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа будет призвана создавать условия для постоянного производства культурного контента, образовательных и медийных продуктов на основе языкового многообразия и культурного наследия Якутии. Предполагается вовлечь в эту работу отраслевые ведомства, ученых, творческие союзы, телевидение, издательства, учреждения и бизнес.

Как пояснял Айсен Николаев в своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн), работа должна быть направлена на личностный рост каждого якутянина и на духовное развитие многонационального народа в целом. Особое внимание руководитель региона посоветовал уделить смысловому наполнению просвещения, творчества и искусства.

На этой неделе деятели культуры Якутии приступили к обсуждению документа. В рамках круглого стола с участием представителей муниципальных районов. Первым делом решено конкретизировать определение традиционных ценностей, исходя из этнокультурных особенностей Якутии. Также планируется разработать региональную дорожную карту по реализации соответствующего указа президента России, подписанного в ноябре 2022 года.

«Назрела необходимость обсуждения культурной политики с максимальным охватом общественных сил», – подчеркнул государственный советник республики Андрей Борисов, говоря о планах по проведению форума весной текущего года.

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