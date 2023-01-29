На Кубке главы Якутии по шахматам разыграют приз за самую красивую партию

Фото: пресс-служба Федерации шахмат Якутии

На стартовавшем на этой неделе Кубке главы Якутии по шахматам проходит конкурс за самую красивую партию, сообщает пресс-служба Федерации шахмат республики.

За безукоризненную игру и интересные комбинации, которые приведут в восторг жюри, шахматистов ждут награды. Ход партий оценят международный мастер по шахматам из Москвы Владимир Барский, а также якутяне мастер ФИДЕ, чемпион мира по молниеносным шахматам Руслан Пахомов и международный кандидат в мастера среди женщин, двукратная чемпионка мира среди школьников Аина Егорова.

Призовой фонд конкурса в 10 тысяч рублей обеспечили спонсоры из Покровска и Амги. За минимальное число ошибок, элегантность окончания игры, эстетичность и оригинальность победитель получит памятный приз на сумму не менее 70% от призового фонда. Также участники соревнования смогут выбрать того, кому вручат приз зрительских симпатий.

Чтобы претендовать на звание автора самой красивой игры в турнире, необходимо в течение 15 минут после окончания партии подать судьям бланки записей партии, заверенные подписями обеих сторон.

– Конкурс проводится в целях популяризации шахмат, повышения интереса к регулярным занятиям, формирования потребности самовыражения через шахматы, – гласит положение к конкурсу.

Самостоятельно оценить партии участников Кубка можно по ссылке. С играми с текстовыми комментариями экспертов можно ознакомиться на сайте.

Турнир завершится 1 февраля.

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