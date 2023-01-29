Открыт автозимник между селами Улахан-Ан и Солянка

Фото: Управление автодорог Якутии

Зимник трассы «Умнас» между Хангаласским и Олекминским районами открыт, сообщает Управление автодорог Якутии.

Такое решение принято по результатам обследования. Приказ ведомства действует с 27 января. Согласно документу, разрешено движение транспорта с общим весом до 20 тонн.

Должное состояние автозимника обеспечивают дорожные организации ООО «Строй-В» и ООО «Меркурий».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.