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НовостиОбщество28 января 2023 8:39

Глава Якутска принял участие в акции в поддержку военнослужащих «Тепло детских рук»

В рамках акции работники муниципальных детских садов перевели денежные средства в благотворительный фонд «Победа»
Михаил ГОРОХОВ
Фото: мэрия Якутска

Фото: мэрия Якутска

27 января мэр Якутска Евгений Григорьев принял участие в акции «Тепло детских рук» в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Акция прошла в рамках республиканского педагогического форума «Устойчивое развитие детства в Якутии – основа будущего».

– Кроме сбора необходимых вещей для якутян – защитников Родины, работники муниципальных детских садов перевели денежные средства в благотворительный фонд «Победа». Средства фонда мы направляем не только на закуп вещей и техники для военнослужащих, но и для помощи их семьям. Уверен, наши военные будут рады детским рисункам в посылках, – отметил Евгений Григорьев.

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