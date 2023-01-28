В Якутске произошел пожар в магазине на Кржижановского

Фото: скриншот видео SakhaDay

28 января в 03:21 поступило сообщение о возгорании магазина «Next» на улице Кржижановского, сообщает ГУ МЧС России по Якутии.

Пожарные прибыли через восемь минут. На момент их прибытия из магазина шел дым. В результате пожара огнем повреждено подсобное помещение на площади 25 кв.м., кровля на площади 30 кв.м. Отмечается, что магазин спасен благодаря оперативным действиям пожарных.

Предположительная причина пожара — короткое замыкание электрической проводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались девять человек и четыре единицы техники.

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