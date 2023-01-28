Логотип Года труда утвердили в Якутии

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

В Якутии утвердили логотип Года труда, за его основу взяли работу Матвея Новикова, которая поступила на конкурс, объявленный министерством труда и социального развития региона.

Среди 80-и проектов логотипов, поступивших на конкурс из разных уголков республики, выбрали именно его рисунок, как наиболее раскрывающий смысловую нагрузку Года труда. Он основан на традициях и национальном колорите Якутии.

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Логотип имеет форму круга – универсального символа бесконечности, цикличности, целостности и единства, это символ солнца, жизни, силы и защиты. Круг выполнен в виде якутского традиционного орнамента «Кымырдаҕас ойуу» (муравей). Муравей служит символом трудолюбия, выносливости, сплочённости, коллективизма, кропотливого созидательного труда.

В центре изображены люди, взявшиеся за руки, что означает единство и сплочённость, символизирует труд людей, который объединяет в условиях сурового климата и вдохновляет на процветание и созидание.

Сверху – изображение урасы, национального жилища якутов. Она означает общий дом – республику, общность идей и помыслов, развитие и рост. Шестерёнка снизу – символ труда, прогресса и непрерывного движения вперёд, означающий технический и научный прогресс, модернизацию.

Весь символизм подчёркнут цветами логотипа, которые вдохновлены неповторимыми ландшафтами свежих зеленых лугов, волнами могучих полноводных рек Якутии. Данный логотип будет использован во всех мероприятиях и событиях, проводимых в Год Труда по всей республике.

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