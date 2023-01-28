В Якутске мошенники обманули двух пенсионерок на два миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аферисты обманули двух пожилых жительниц Якутска почти на два миллиона рублей, сообщает МВД по Якутии.

67-летней женщине позвонили мошенники и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они использовали популярную схему, что якобы нечестные банковские работники в сговоре с мошенниками пытаются завладеть её денежными средствами, хранящимися на сберегательной книжке. У пенсионерки хранилось 184 тысячи рублей.

Испуганная женщина поверила аферистам и согласилась поехать в банк, чтобы снять деньги и перевести их на «защищенный счет». Мошенники даже вызвали ей такси.

В офисе банка неравнодушный мужчина, увидев, как женщина переводит деньги, остановил ее, объяснив, что она переводит деньги мошенникам, и отвез её в отдел полиции. Но к тому времени потерпевшая уже успела отправить 75 000 рублей.

Другая пенсионерка в декабре прошлого года взяла кредиты в размере 1,9 миллиона рублей, чтобы инвестировать их в компанию «БипКин», которая якобы работает с разными металлами, торгует нефтью, газом, золотом, серебром и платиной. Конечно, никакой прибыли она не получила.

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