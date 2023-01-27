Якутия хочет создать цифровой хаб в Казахстане

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Якутия планирует создать цифровой хаб в Казахстане для выхода российских IT-компаний на международный рынок. Такую затею накануне обсудили глава Якутии Айсен Николаев и глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Делегация от Якутии побывала в Казахстане в минувший четверг.

«Обсудили перспективы развития наших отношений, приоритетные направления сотрудничества, конкретные инициативы. Подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, обсудили возможности взаимодействия в сфере ИТ технологий, финансовой сфере, в сфере культуры и городского развития», – написал Николаев в соцсетях.

Если затея цифрового хаба будет реализована, в перспективе это поможет якутским IT-компаниям выходить на мировые рынки, минуя антироссийские санкции. Эксперты рассчитывают, что успех Якутии станет прецедентом для остальных российских регионов, которые смогут взять пример с республики.

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