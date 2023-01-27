Якутские военные высоко оценили оборудование, которое привезли из республики на Донбасс

Фото: правительство Якутии

Якутским военным в зоне СВО доставили очередную партию материальной помощи. Помимо снаряжения, солдаты получили теплые вещи, походные печи и электрогенераторы. В якутском опорном пункте отметили, что бойцы высоко оценили привезенное оборудование.

«Они сообщают,что мощность наших электрогенераторов позволяет не только заряжать кнопочные телефоны, различные аккумуляторы, но и выполнять электросварочные работы при ремонте автотехники и инженерных сооружений. Это очень важно для успешного решения боевых задач в особых районах», – сообщили в опорном пункте.

Отметим, что якутяне регулярно получают посылки с вещами и корреспонденцией из дома. С недавних пор посылки для родственников в зону СВО можно передать через «Почту России» – в качестве адресата должно быть указано «103400, город Москва-400, номер воинской части».

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