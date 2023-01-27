В Якутии продолжится эксперимент по искусственному вызыванию осадков

Фото: пресс-служба АГиП

Эксперимент по искусственному вызыванию осадков, стартовавший в прошлом году в регионе, доказал свою эффективность и будет продолжен в предстоящий пожароопасный сезон.

Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Садовников. Он также отметил, что в этом году у региона появится собственный самолет-зондировщик.

В бюджете республики в этом году вызывание искусственных осадков заложена та же сумма, что и в прошлом – 80 миллионов рублей.

– Эксперимент 2022 года показал эффективность, атмосферные осадки были увеличены в местах 2-5 классов пожарной опасности. В центральной, юго-западной, юго-восточной частях республики, где были организованы авиационные работы, почти полностью удалось исключить возникновение ландшафтных пожаров. Также благодаря искусственному увлажнению почвы в мае-июне получены высокотравные участки, используемые в качестве пастбищ, а также для заготовки кормов, – сказал Садовников.

В регионе также продолжается создание собственного самолета-зондировщика на базе авиакомпании «Полярные авиалинии». К марту 2023 года будут изготовлены пилоны и обтекатели, а также рабочее место оператора. После этого самолет перегонят в авиаремонтный завод в Иваново для установки устройства и проведения лётных испытаний.

Прошлым летом в Якутии работали два самолета-зондировщика Росгидромета. Также в республике работал привлеченный самолет-зондировщик федеральной Авиалесоохраны Ан-26 «Циклон».

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