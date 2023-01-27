В Усть-Алданском районе Якутии виновников лесных пожаров обязали возместить траты на их тушение

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Усть-Алданском районе по заявлению прокуратуры суд обязал двух виновников лесных пожаров возместить траты на их тушение, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Возгорания произошли в пожароопасный сезон 2022 года на территориях Дюпсинского и Сырдахского участковых лесничеств. Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,7 га.

На тушение двух лесных пожаров потратили 75 тысяч рублей.

Лиц, из-за которых они начались, привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ и назначили штраф. При этом нарушители не возместили в добровольном порядке траты.

Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение находится на контроле прокуратуры района.

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