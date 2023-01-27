В Якутии впервые стартует автопробег «Два Полюса Холода»

Фото: inyakutia.ru

Два Полюса Холода — Верхоянск и Оймякон, соединит автопробег, который пройдет 13 марта, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Автопробег стартует в Якутске, его путь пройдет через 7 северных районов республики, в том числе через хребты Верхоянский, Черский и Сунтар-Хаята. Общая протяженность маршрута – более 4,6 тысяч километров.

Фото: inyakutia.ru

– Главный секретный герой автопробега — блогер, чьи ролики о сельском быте в Якутии, которого набрали в одном только Youtube полтора миллиарда просмотров. Сегодня на его аккаунт подписано более двух с половиной миллиона человек, большая часть из которых — иностранцы, открывшие для себя Якутию с помощью его видео, мечтающие посетить этот диковинный край, – написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» министр предпринимательства и туризма Якутии Тимур Ханды.

Как сообщает ЯСИА со ссылкой на Агентство по развитию туризма республики, речь идет о блогере Панда Саха. Его настоящее имя Вячеслав Романов, и в конце прошлого года он набрал миллиард просмотров на ютубе. Подробнее о нем и его достижении читайте по ссылке.

Известный блогер Панда Саха присоединится к автопробегу Фото: из соцсетей

За 19 дней по автозимникам (дороги, проложенные по скованным льдом рекам), лесотундре, тундре и горам участники должны не только проверить туристические возможности северо-востока Якутии, но и собрать фото и видеоматериалы о местной природе и культуре коренных малочисленных народов.

Автопробег «Два Полюса Холода» пройдет при поддержке Минпредпринимательства и МинАрктики рееспублики. Организаторами выступают Агентство по развитию туризма Якутии, Ассоциация туриндустрии Якутии и ЯРО «Опора России».

Узнать поподробнее о пробеге можно на сайте Агентство по развитию туризма Якутии по ссылке.

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