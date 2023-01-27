В Якутии проходит акция памяти «Блокадный хлеб»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

27 января — день полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня. По всей стране проходят мероприятия, посвященные памятной дате.

Якутия присоединилась к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Акцию организует Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Ее главная цель — сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда.

В торговых центрах «Проспект», «СахаЭкспоЦентр» и «Туймаада», в Якутском финансово-экономическом колледже и Якутском промышленном техникуме волонтеры Победы будут раздавать 125-граммовые кусочки хлеба. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда.

Также в образовательных учреждениях республики пройдут мероприятия и уроки памяти «Блокадный хлеб», на которых расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся важными историческими фактами.

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