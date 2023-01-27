Виталий Полин назначен прокурором по надзору за исправительными учреждениями Якутии

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

На должность прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Якутии назначен Виталий Полин, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокурор Якутии Максим Попов представил нового руководителя коллективу ведомства. Он отметил, что назначаемый имеет большой стаж работы в органах прокуратуры, прошел путь от помощника прокурора города Нерюнгри до старшего помощника прокурора Якутии по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. Обладает необходимым опытом и знаниями для обеспечения на вверенном направлении законности и правопорядка.

Справка

Полин Виталий Витальевич родился в 1985 году в Нерюнгри. В 2007 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ.

Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности старшего помощника прокурора Нерюнгри, далее последовательно занимал должности прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры республики, старшего помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Досрочно присвоен классный чин «старший советник юстиции».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.