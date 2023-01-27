В Якутске пожарные спасли здание автосервиса

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

Днем 26 января в Якутске произошел пожар в здании автосервиса на улице Герцена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через 3 минуты к месту вызова прибыли пожарные, на момент их прибытия из строения шел черный дым.

В результате пожара повреждена кровля на площади 20 кв.м. Пожарные эвакуировали 2 единицы техники и спасли здание. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 19 человек личного состава и 4 единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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