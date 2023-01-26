В трех районах Якутии увеличили грузоподъемность автозимников

Фото: «Управтодор»

В Якутии повысили грузоподъемность автозимников в трех районах. Как сообщили в «Управтодоре», изменения коснулись Кобяйского, Томпонского и Намского улусов.

- Грузоподъемность до 30 тонн была повышена на участке Сангар - Ситте - Батамай - Булус в Кобяйском и Намском улусах;

- Грузоподъемность до 20 тонн была повышена на участке Джебарики-Хая - Охотский перевоз в Томпонском улусе;

- До 10 тонн увеличили грузоподъемность на участке Кальвица - Сангар.

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