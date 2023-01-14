Полиция Якутска изъяла более 960 литров алкоголя

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

В столице Якутии выявлены 23 факта незаконного оборота алкогольной продукции во время профилактической операции «Быт», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Участковые совместно с отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции МУ МВД России «Якутское» зафиксировали 17 фактов реализации алкоголя в неустановленное время в продуктовых магазинах и пивных барах.

Пресечены еще 4 факта продажи из салонов автомобилей возле домов, расположенных на ул. Лонгинова, Петра Алексеева и Дзержинского. Кроме того, продавцы магазинов по Петра Алексеева и Семена Данилова реализовали алкоголь, не принадлежащий магазину, без соответствующего разрешения на продажу алкогольной продукции. Всего полиция изъяла 968 литров продукции.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ст. 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» КоАП РФ.

Мероприятия по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются.

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