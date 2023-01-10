В Якутии из-за пожара в гараже сгорела иномарка

Фото: МЧС Якутии

В Якутии произошел пожар в гараже частного дома. Вызов пожарным из поселка Чульман поступил около 6 утра. К моменту прибытия сотрудников гараж уже вовсю дымил и горел изнутри.

Огнеборцам удалось справиться с возгоранием, но оказалось, что помимо самого гаража, пострадал автомобиль, который находился внутри – Toyota Hilux Surf. Судя по всему, восстановлению авто едва ли уже подлежит.

Что именно произошло в гараже – пока неясно. Вполне вероятно, произошло замыкание проводки в помещении, либо же поломка самого авто – если хозяин решил погреть машину после ночных морозов.

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