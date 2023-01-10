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НовостиПроисшествия10 января 2023 10:34

В Якутске будут судить мужчину, который в пьяном угаре забил коллегу молотком

Якутяне распивали спиртное на рабочем месте
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: СК Якутии

Фото: СК Якутии

В Якутске завершили расследование убийства, произошедшего в ноябре. Тогда двое мужчин решили распить спиртное в офисе, на своем месте работы. Пьянка закончилась ссорой, потасовкой и последующим убийством.

Один из мужчин в пылу конфликта схватил с рабочего места молоток, и начал избивать им коллегу. После трех ударов по голове его оппонент скончался на месте от полученных травм. Самого убийцу вскоре задержали.

На время расследования якутянина заключили под стражу. Сегодня в якутском СК сообщили, что расследование дела завершено – его с утвердительным заключением направили в суд.

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