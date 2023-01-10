В полиции составили портрет жителя Якутии, которого чаще всего обманывают мошенники

Фото: МВД Якутии

Жители Якутии за 2022 год озолотили мошенников более чем на 255 миллионов рублей. Печальную статистику привели в полиции – по данным МВД, за год в Якутии зарегистрировали 1606 случаев телефонного мошенничества. Исходя из статистики, каждый обманутый якутянин в среднем «подарил» мошенникам почти по 160 тысяч рублей.

Как ни странно, самыми уязвимыми для мошенников оказались не пожилые граждане, а достаточно молодые якутяне – в возрасте от 30 до 49 лет. На их долю приходится 42,5% всех случаев. Меньше всего пострадали от мошенников несовершеннолетние – их обманули лишь в 0,5% случаев.

Женщины немного чаще мужчин попадались на удочку мошенников. Наиболее часто обману подвергались служащие по найму (39,4%), безработные (18,6%) и пенсионеры (16,7%).

«Словом, потенциальный потерпевший – это достаточно молодые служащие, как правило, с высшим образованием, ориентирующиеся в сети Интернет, совершающие различные действия, в том числе финансовые, достаточно благополучные, с хорошей кредитной историей, чтобы иметь возможность оформить займ на крупную сумму и отправить ее мошенникам», – подытожили в полиции.

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