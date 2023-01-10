Прогноз погоды в Якутске на среду, 11 января

Фото: KP.RU

Днем 11 января в Якутске температура воздуха составит до -35 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ночью -36-38°, днем -35-37°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -40 градусов, северный ветер со скоростью 1 м/с.

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