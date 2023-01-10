В Якутии 459 семей уже получили одобрение на единое семейное пособие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый рабочий день нового 2023 года Социальный фонд в Якутии принял 459 положительных решений по поступившим заявлениям на единое пособие.

Об этом в ходе брифинга 10 января сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова, передает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, с 1 января 2023 года по всей стране введено ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое полагается семьям с детьми в возрасте от 0 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Пособие предоставляется семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с учётом комплексной оценки нуждаемости.

«Размер единого пособия составит от 50% до 100% прожиточного минимума, в зависимости от нуждаемости семьи, и направлен на доведение среднедушевого дохода семьи до прожиточного минимума», — отметила Елена Волкова.

Напомним, прожиточный минимум на ребёнка в 2023 году во второй зоне Якутии составляет 22 109 рублей, а в арктических районах — 26 395 рублей. Прожиточный минимум на трудоспособного в 2023 году во второй зоне республики составляет 23 187 рублей, а в арктических районах — 27 187 рублей.

Кроме того, семьям, которые даже при назначении единого пособия не выйдут за пределы установленного прожиточного минимума, будет предоставлена дополнительная помощь на основе социального контракта.

Доходы граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции, не будут учитываться при расчете доходов при назначении единого пособия.

Заявления на единое пособие принимает Социальный фонд России через Единый портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru или через офисы МФЦ «Мои документы».

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