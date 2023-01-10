Кровавые каникулы в Якутии: труп на техэтаже и бомж-убийца, поножовщина в гостинице, семейные разборки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция поделилась печальной сводкой преступлений, произошедших в Якутии на новогодних каникулах и закончившихся смертью или тяжелыми травмами его участников.

На техническом этаже жилого дома на улице Богдана Чижика в Якутске нашли труп мужчины. Как оказалось, его зарезал канцелярским ножом 47-летний мужчина без определенного места жительства и работы. Погибший был его знакомым.

В гостинице на улице Рихарда Зорге произошла поножовщина. В больницу попал 29-летний гражданин. Задержан 38-летний подозреваемый.

В изоляторе временного содержания встретил Новый год 22-летний уроженец Кобяйского района, от рук которого погиб его 21-летний приятель. На преступника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причинившее по неосторожности смерть потерпевшего».

В Вилюйске 64-летний мужчина порезал свою 58-летнюю супругу. В Намцах, наоборот, 33-летняя жена напала на 39-летнего мужа. А в Усть-Алданском районе на новогоднем торжестве в ходе семейных разборок 41-летняя женщина ранила ножом своего 32-летнего близкого родственника.

В Алдане в собственной квартире от множественных ножевых ран скончалась 45-летняя женщина. Задержан 51-летний подозреваемый.

И это еще не весь список происшествий. Граждане, будьте терпимее друг к другу!

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