В чемпионате Белоруссии по спортивной борьбе примут участие пять якутских борцов

Фото: «Спорт Якутии»

С 11 по 15 января в Республике Беларусь пройдет чемпионат по спортивной борьбе, сообщает «Спорт Якутии».

Участие примут сильнейшие спортсмены по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и женской. В ответственном старте планируют выступить пять воспитанников якутской школы борьбы.

В соревнованиях по вольной борьбе за медали будут бороться титулованные спортсмены сборной команды Ньургун Скрябин, Арыйаан Тютрин, Андрей Бекренев, а также 19-летний уроженец Хангаласского улуса Родион Васильев, который является призером Кубка Белоруссии и чемпионом Республики Беларусь среди студентов.

В чемпионате по греко-римской борьбе в наилегчайшей весовой категории будет заявлен еще один якутянин Александр Гурьев, который в конце прошлого года получил удостоверение мастера спорта. Борец из Амгинского района является победителем первенства Беларуси среди юниоров до 23 лет, чемпионом мастерских турниров и победителем Универсиады среди студентов в Белоруссии.

Напомним, в прошлом году на чемпионате Белоруссии по вольной борьбе якутские борцы завоевали три медали. Ньургун Скрябин стал трехкратным чемпионом Беларуси в весе до 65 кг, Андрей Бекренев стал чемпионом в категории до 61 кг, Арыйаан Тютрин в этом же весе завоевал серебро.

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