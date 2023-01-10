Авиакомпания «Якутия» отменила январские рейсы в Тикси из-за отсутствия кондиционного авиатоплива

Фото: пресс-служба авиакомпании «Якутия»

С 12 по 31 января временно приостановлено выполнение рейсов по маршрутам Якутск — Тикси — Якутск, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

Причиной подобного решения авиакомпания называет отсутствие кондиционного топлива по показателю электропроводимости в аэропорту Тикси.

«Качество используемых авиационных горюче-смазочных материалов напрямую влияет на надежность работы топливной и других систем воздушных судов и двигателя. Данное решение авиакомпании, прежде всего, обусловлено соблюдением и обеспечением безопасности полетов», — говорится в заявлении авиакомпании.

Отмечается, что поставщик топлива в настоящее время проводит в Тикси оперативные работы по приведению в соответствие некондиционного топлива.

Руководство предприятия приносит извинения пассажирам, для возврата авиабилетов на отмененные рейсы необходимо обратиться по месту приобретения билетов. Производится СМС-оповещение пассажиров задержанных рейсов.

Для получения оперативной информации пассажиры могут обращаться на горячую линию авиакомпании по номеру: 8-800-700-21-90, также писать на электронную почту info@yakutia.aero.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.