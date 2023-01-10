В Якутске возле корпуса университета обнаружено тело молодого человека

Фото: ЯСИА

В Якутске 9 января возле корпуса факультета естественных наук СВФУ было найдено тело молодого человека, сообщает ЯСИА.

Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе университета.

«Действительно, вчера, 9 января, возле КФЕНа было обнаружено тело человека. По предварительным данным, молодой человек забрался на крышу по наружной лестнице. Он не был студентом или преподавателем университета. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы», — прокомментировали в СВФУ.

Следственные органы пока не комментируют произошедшее.

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