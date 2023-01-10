Отключения света и воды в Якутске на 10 января

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Во вторник, 10 января, временно прервется подача электричества и воды в некоторых домах в Якутске, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

13:00-17:00 – ул. Мархинская 64/1, 54/6 – работы по технологическому присоединению;

13:00-17:00 – ул. Полярная 1/14, ул. Улуу 19, 12, Томтор 17 – работы по технологическому присоединению.

«Водоканал» предупреждает об отключение холодного водоснабжения:

11:00 – 12:00 ул. Дружбы Народов 5/6, Октябрьская 16-21, Советская 32-36, К.Волюжанича 2/1.

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